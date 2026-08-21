Губерниев ответил на заявление "Крыльев Советов": жалуйтесь в Лигу сексуальных реформ

Так что, уважаемые "крылышки", жалуйтесь. В Лигу сексуальных реформ, наверное. Это классика, ещё раз хочу сказать, которую надо знать, как и правила футбола, и чтить, в принципе, fair play, - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Напомним, что самарские "Крылья Советов" на своем поле уступили петербургскому "Зениту" в матче 2 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0 (3:5 - пен.). Во втором тайме защитник гостей Роман Вега получил травму головы и не мог продолжить игру - главный арбитр дал свисток во время атаки самарцев. Нападающий волжан Амар Рахманович получил желтую карточку за то, что вступил в словесную перепалку с судьей из-за этого эпизода.
После матча Дмитрий Губерниев в студии "Матч ТВ" назвал поведение игроков самарцев "свинским", а также повторил свое высказывание в личном телеграм-канале. Пресс-служба волжан опубликовала заявление, в котором потребовала от "Матч ТВ" разобраться в сложившейся ситуации и принести клубу извинения.