Губерниев ответил на заявление "Крыльев Советов": жалуйтесь в Лигу сексуальных реформ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на публичное заявление "Крыльев Советов".

Фото: "Матч ТВ"

Так что, уважаемые "крылышки", жалуйтесь. В Лигу сексуальных реформ, наверное. Это классика, ещё раз хочу сказать, которую надо знать, как и правила футбола, и чтить, в принципе, fair play, - написал Губерниев в своем телеграм-канале.