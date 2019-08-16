- Не согласен с решением КДК РФС по Миладиновичу, фол был случайным. Тем более, насколько знаю, Чалов готовится к игре со "Спартаком", так что травма не настолько серьезная, какой могла показаться изначально, - сказал тренер в эфире "Матч Премьер".
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Тренер "Сочи" Точилин: не согласен с КДК. Травма Чалова не настолько серьёзная
Александр Точилин прокомментировал решение КДК РФС, который дисквалифицировал Миладиновича на четыре матча за удар локтем в лицо Фёдора Чалов в игре пятого тура
Фото: РИА Новости
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