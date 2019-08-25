Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал домашнюю победу над "Ахматом" (3:0) в матче 7-го тура РПЛ.
"Мы знаем, что в последних двух играх у нас только одно очко. Это катастрофа. Сегодня нужна была только победа, с таким настроем на матч с первых минут и вышли. Надо продолжать в том же духе.
Марио забил в наилучшее время. После этого игра пошла атакующая, у соперника больше не было необходимости сидеть в обороне. У нас появилось много возможностей для атак и мы их реализовали.
Я доволен своей игрой. Когда ты выходишь в первом тайме в таком формате без должной разминки, очень тяжело. В целом я рад за команду и всем доволен.
Рука? Это было очень больно. Сделал подкат и рука пошла по газону. Соперник на нее наступил", - цитирует Шарлию Sport24.ru.
Звонимир Шарлия: одно очко в двух играх - катастрофа. ЦСКА в матче с "Ахматом" нужна была только победа
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте