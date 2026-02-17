Динамо - Спартак. 5 марта 2026 20:45

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Кордоба и Дуран - в стартовых составах "Краснодара" и "Зенита" на товарищеский матч
2
"Сочи" согласовал переход игрока "Краснодара"
4
Стало известно, какую задачу руководство "Локомотива" поставило перед командой - источник
7
Мелкадзе - о Рассказове: его стоит дисквалифицировать на сезон
4
Генич: "Краснодар" взял Козлова, чтобы он не достался "Зениту"
7
Главные новости
Матчи
16
Скрыть
Сегодня (7)
Завтра (7)
Вчера (2)
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Галатасарай
20:45
Ювентус
Не начат
Боруссия Д
23:00
Аталанта
Не начат
Монако
23:00
ПСЖ
Не начат
Бенфика
23:00
Реал Мадрид
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо Мх
16:00
Андижан
Не начат
Крылья Советов
16:00
Челябинск
Не начат
Краснодар
16:00
Зенит
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо
1 - 2
1
2
Урал
Завершен
Динамо
2 - 1
2
1
Урал
Завершен
Лига Чемпионов УЕФА
Матчи
Новости
Карабах
20:45
Ньюкасл
Не начат
Брюгге
23:00
Атлетико
Не начат
Олимпиакос
23:00
Байер
Не начат
Буде-Глимт
23:00
Интер
Не начат
Товарищеские матчи. Клубы
Балтика
11:00
Кайсар
Не начат
ЦСКА
16:00
Ростов
Не начат
Балтика
17:00
Ахмат
Не начат
Россия
РПЛ
2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Англия: АПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
Краснодар
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Балтика
Спартак
Рубин
Ахмат
Акрон
Динамо
Ростов
Крылья Советов
Динамо Махачкала
Нижний Новгород
Оренбург
Сочи
Динамо - Спартак. 5 марта 2026 20:45
онлайн
Стадион:
ВТБ Арена
Москва
Кубок России
Путь РПЛ. 1/2 финала. Первый матч
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Динамо
Спартак
Кубок России
Нашли ошибку в статье?