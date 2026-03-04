Матчи Скрыть

Сперцян попросил рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма в адрес Кордобы

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян попросил рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Сперцяна, болельщики ЦСКА оскорбляли Джона на рассовой почве.

- На первый план выходит не футбол.
Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе.

Много журналистов было за воротами и они все слышали, - приводит слова Сперцяна "Чемпионат".

Сегодня, 4 марта, ЦСКА одержал домашнюю победу над "Краснодаром" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Забитыми мячами в составе красно-синих отметились Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес. Автором единственного забитого мяча в составе южан стал Мозес Кобнан Дэвид. Ответная встреча команд состоится в Краснодаре 17 марта.

Отметим, что с 72 минуты встречи южане играли в меньшинстве - главный арбитр показал вторую карточку Джованни Гонсалесу и удалил защитника с поля за фол в своей штрафной при подаче углового.

