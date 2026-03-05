"Бывает". Тренер "Ростова" Альба объяснил замену вратаря в перерыве матча с "Динамо" Мх

"Почему поменял вратаря Одоевского на Ятимова по ходу матча? Бывает. Мы решили так. Искали самый лучший вариант, поэтому так решили", - сказал Альба в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 4 марта, состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором "Ростов" принимал на своем поле махачкалинское "Динамо". Игра проходила на стадионе "Ростов Арена" и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Оба гола были забиты в первом тайме. На вторую половину встречи вышел голкипер Рустам Ятимов, поменявший в воротах Даниила Одоевского.