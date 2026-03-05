Матчи Скрыть

"Бывает". Тренер "Ростова" Альба объяснил замену вратаря в перерыве матча с "Динамо" Мх

Главный тренер "Ростова" Джонатан Альба рассказал о решении поменять голкипера в перерыве матча 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против "Динамо" Мх (0:2)
Фото: ФК "Ростов"
"Почему поменял вратаря Одоевского на Ятимова по ходу матча? Бывает. Мы решили так. Искали самый лучший вариант, поэтому так решили", - сказал Альба в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 4 марта, состоялся матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, в котором "Ростов" принимал на своем поле махачкалинское "Динамо". Игра проходила на стадионе "Ростов Арена" и завершилась поражением хозяев со счетом 0:2. Оба гола были забиты в первом тайме. На вторую половину встречи вышел голкипер Рустам Ятимов, поменявший в воротах Даниила Одоевского.

