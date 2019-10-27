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Масалитин: Магнуссон не соответствует уровню ЦСКА, но он постоянно в основе

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (0:1) в 14-м туре Премьер-Лиги.
Фото: belpressa.ru
- Об игре:

Произошедшее напомнило матч против "Ференцвароша": хорошее начало, в первом тайме оказывается давление на соперника, но во втором тайме получаются "качели", и в концовке команда пропускает. Это уже становится традицией ЦСКА. Если команда не забивает в первом тайме, то во втором ей ловить нечего. Команда как готова, так она и играет.

Сегодня Гончаренко насытил среднюю линию, выпустив Бийола и Бистровича, это принесло свои плоды. Но нереализованный пенальти спутал "армейцам" все карты. В таких ситуациях нужны опытные футболисты, готовые повести за собой вперёд. Забей Влашич пенальти - игра бы получилась другой, но хорват промахнулся, а на поле не нашлось человека, который привёл бы коллектив в чувства.

Второй тайм получился почти таким же, какими обычно выходят вторые таймы у ЦСКА: игра на встречных курсах, у соперника потихоньку появляются моменты, в каком-то из эпизодов выручает Акинфеев, но в итоге он всё равно дожимает и забивает на последних минутах победный мяч. Я постоянно говорю о том, что Магнуссон не соответствует уровню ЦСКА, но он постоянно в основе...

- О промахе Влашича с 11-метровой отметке:

Бил сильно на исполнение, но в угол не попал. Более опытные футболисты должны брать на себя ответственность в такие моменты. Раньше пенальти бил Чалов, и он часто не забивал. Начал бить Влашич, несколько раз успешно, но сегодня промахнулся. Пенальти - это лотерея, и из-за неё ЦСКА сегодня проиграл.

- О турнирном положении ЦСКА по итогам 14-ти туров:

Шестое место - это не то на что рассчитывает любой связывающий себя с командой человек. Клубу необходимо зимой укрепить состав команды, чтобы изменить ситуацию. Если этого не произойдёт, то вряд ли ЦСКА сможет рассчитывать на что-то большее. Остаётся только ждать. Ждать когда начнут забивать Чалов и Сигурдссон, когда команда лучше станет играть в обороне... но происходящее в октябре не может радовать болельщиков ЦСКА. Нужны изменения, но пока их нет.

- О матче 15-го тура "Зенит" - ЦСКА:

Питерцы являются явными фаворитами предстоящей встречи, шансов у "армейцев" в таком состоянии просто нет. "Армейцы" могут побороться, но борьба - это другой вид спорта. А в рамках футбола "Зенит" является очевидным фаворитом.


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Теги: Масалитин ЦСКА Динамо
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