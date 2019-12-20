Признанный тренером года Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев!

В среду Семин стал обладателем награды "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер", учрежденной Федерацией спортивных журналистов России.
"Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в этой организации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали", — написал Губерниев по этому поводу в телеграме.
"Голосующие олени лучше говорящих попугаев!" — отреагировал сегодня в инстаграме Семин.