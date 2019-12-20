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Признанный тренером года Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев!

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил сомнения относительно признания 72-летнего специалиста тренером года в России.

В среду Семин стал обладателем награды "Серебряная лань" в номинации "Лучший тренер", учрежденной Федерацией спортивных журналистов России.

"Юрий Семин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в этой организации голосовали точно серебряные олени! Тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и Ласицкене заплакали", — написал Губерниев по этому поводу в телеграме.

"Голосующие олени лучше говорящих попугаев!" — отреагировал сегодня в инстаграме Семин.



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Теги: Семин Губерниев Локомотив
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