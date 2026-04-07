Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
22:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
22:00
БаварияНе начат

Евсеев не приедет на заседание КДК после скандального интервью

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов высказался о главном тренере клуба Вадиме Евсееве.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Шамиль Газизов заявил, что клуб поддерживает Вадима Евсеева.

"Мы поддерживаем своего тренера. У него тяжелая работа, связанная со стрессом. Часто бывает, что эмоции выходят через край.

Приедет ли Евсеев на заседание КДК? У нас идет тренировочный процесс. Думаю, он подключится по видеосвязи", - сказал Газизов "РБ Спорту".

5 апреля махачкалинское "Динамо" сыграло против калининградской "Балтики" в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.

После игры главный тренер "Динамо" Мх Вадим Евсеев дал интервью, в котором использовал 12 ненормативных выражений менее чем за минуту.

Позже глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что российский специалист приглашен на заседание, которое пройдет 9 апреля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится