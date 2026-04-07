Жедсон отреагировал на слухи о желании вернуться в "Бешикташ"

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш заявил, что счастлив в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Слухи о моем желании вернуться в "Бешикташ"? Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Я игрок "Спартака". Я счастлив в "Спартаке". И я рад быть здесь. На этом все", - цитирует Жедсона Legalbet.

Жедсон Фернандеш присоединился к "Спартаку" летом прошлого года, перейдя из турецкого "Бешикташа". Действующий контракт 27-летнего центрального полузащитника с московским клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

В составе красно-белых португальский хавбек провел 26 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.

