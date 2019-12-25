Пациент, скорее, мёртв. «Оренбург», потерявший последний козырь, почти обречён

«Оренбург» стал одним из открытий прошлого сезона. Поразила южно-уральская команда намного сильнее, чем тот же хайповый «Ростов», раскрученный харизматичным Карпиным и мощной клубной пресс-службой. У наставника дончан в распоряжении – помимо конспектов и принципов Бердыева - оказались Ерёменко (мало играл, но всё же) и Попов, Гулиев здорового человека и в хорошей форме Юсупов, один из лучших ЦЗ лиги Ингасон и легенда Калачев.
У Владимира Федотова был только бесценный (ну, вы понимаете) Сутормин. В позапрошлом (август 2017-го) сезоне специалист принял «Оренбург» на 13-й строчке ФНЛ после восьми туров и сходу выиграл чемпионат, обогнав даже самарские «Крылья», а летом 2018-го тренер почти не получил усиления на премьер-лигу – приехали только Деспотович и Рикарду Алвеш.
В итоге «Оренбургу» не хватило трёх очков, чтобы сравняться с «Арсеналом» и бороться за квалификацию еврокубков. Главным героем сезона стал Алексей Сутормин, раскрывшийся при Федотове – инсайд наколотил восемь голов и сделал две голевые передачи. Что-то похожее полузащитник показывал и раньше, но только на уровне ПФЛ и ФНЛ.
Случившееся дальше, вы помните сами. Клуб даром отдал делавшего результат футболиста, раскрыть которого было большой удачей, а на смену ему руководство предложило совсем не профильного Аюпова, ряд арендованных игроков, Рогича за 200 тысяч евро и Шкофлека, который совсем мало играет в этом сезоне. При этом команда лишилась одной из местных звёзд вратаря Фролова и центра обороны. Замены пришли такого качества, что одного из лучших в прошлом сезоне на своём фланге Терехова (3+2 от латераля очень крутой уровень для команд вроде «Оренбурга») пришлось окончательно переводить в тройку центральных защитников.
«Оренбург» провалил начало текущего сезона – но сдаваться не собирался. От четырёх поражений на старте и шести матчей без побед команда пришла к четырём победам за пять игр и вырвалась с позиций конченых аутсайдеров.
В этом сезоне у команды серьёзные проблемы с судьями
Зачем настолько подробный исторический экскурс, если мы собираемся говорить о том, какие у «Оренбурга» перспективы на весну? Нужно понять, что последние пару лет уральская команда живёт и добивается вопреки. Выходит в премьер-лигу без должного усиления, каким-то образом закрепляется там в одной победе от квалификации Лиги Европы и остаётся в состоянии грохнуть ЦСКА на чужом поле 3:2. И после этого главного тренера не умоляют остаться и работать в клубе ещё двадцать лет, нет – у него забирают лидера и не предлагают адекватной замены.
Ко всем бедам Федотова и его обескровленной команде в текущем сезоне добавились арбитры. Подопечные Александра Егорова работают последние месяцы ужасно на всех матчах, но именно «Оренбургу» досталось особенно.
Команду утопили в трёх домашних матчах – с «Крыльями», «Уфой» и «Ахматом». Когда Федотов попытался говорить об этом вслух – вы будете удивлены – его пресёк президент клуба:
- Нужно самим доводить до конца реализацию моментов и нечего ни на кого пенять, такое мое отношение. Вернусь и скажу Федотову, что не туда он направляет внимание, - говорил в интервью ТАСС Владимир Кияев.
Очевидно, что Владимира Кияева мало интересует футбол. Гораздо важнее для него вовремя и почти бесплатно поставлять футболистов некоторым другим клубам РПЛ, тем самым подставляя своих же подчинённых. Поэтому, наверное, даже хорошо, что такой классный специалист, как Федотов ушёл.
Проживет ли команда без тренера?
При всех чудовищных проблемах, о которых мы говорили выше, «Оренбург» Федотова не терял в характере и продолжал идти (иногда – ползти) дальше, не разваливался и не впадал в длительные истерические серии (исключение: последние туры перед его уходом). Есть устойчивое ощущение, что стержень команды заключался именно в Федотове. Хотя бы потому, что летом существенно изменился состав, а в плане духа команды ничего не поменялось. Да и показывать такой результат с такими исполнителями без хорошего коуча невозможно.
Ходили слухи, что Федотов может прихватить в «Сочи» кое-кого из «Оренбурга». Например, Сергея Терехова на освободившееся после разрыва контракта с Фёдором Кудряшовым место левого центрального или на фланг. Тогда команде, которая досталась бывшему помощнику Емельянову, будет совсем тяжело. Впрочем, сам Федотов заметил, что поступать так будет неэтично. Видимо, для него, в отличие от бывшего руководства, это важно. И жалко, что попал он в клуб с репутацией не сильно лучше.
На оставшуюся часть сезона практически всё в случае с «Оренбургом» зависит, как покажут себя лидеры. Сейчас это нападающий Джордже Деспотович, раззабивавшийся на второй сезон в команде (6 голов) и полузащитник Рикарду Алвеш (2+4). У незаменимого Терехова теперь изменились функции, так что так же активно, как прежде, помогать впереди он не может.
Если руководители «Оренбурга» не станут усиливать команду и этой зимой, то шансов спастись – минимум. Уральцы сыпались последние туры перед перерывом, а дальше может стать только хуже.
Впрочем, многое зависит и от раннего возобновления чемпионата – 23-го февраля «Сочи» примет «Оренбург» Федотова в перенесённой игре. В зависимости от результата, кое-что на оставшиеся 11 туров станет понятно.
Кто же кого похоронит - Федотов бывшую команду или она его новую?
Это будет крайне любопытное возобновление чемпионата, несмотря на скромную вывеску.
Фото: twitter.com/orenecho, пресс-служба ФК "Оренбург", smihub.com, РПЛ
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