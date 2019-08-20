Президент "Оренбурга" - о продаже Сутормина за 50 тыс рублей: так уж договорились, что теперь делать

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев рассказал о продаже полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей.

Фото: ТАСС