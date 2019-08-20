» » Президент "Оренбурга" - о продаже Сутормина за 50 тыс рублей: так уж договорились, что теперь делать

Президент "Оренбурга" - о продаже Сутормина за 50 тыс рублей: так уж договорились, что теперь делать

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев рассказал о продаже полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей.
Фото: ТАСС
"Для нас хорошо, что в итоге он перешел не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России. Для нас уже это является определенным имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд.

Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, что теперь делать", — приводит слова Кияева ТАСС.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
   Опубликовал:
Теги: Сутормин Оренбург Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Президент "Оренбурга" - о продаже Сутормина за 50 тыс рублей: так уж договорились, что теперь делать 3
Лука Джорджевич: на Дзюбу не злился, была злоба на тренера 1
Красота футбола. Пост, который подбодрит в середине рабочей недели 3
Сергей Карасев: сразу видно, что Шюррле - настоящий мастер
Борис Игнатьев: на этой стадии для "Краснодара" нет ничего невозможного
Дмитрий Калугин, получивший тяжёлое повреждение, перенёс операцию
Алексей Зуев: Гильерме не сильнее Максименко, Реброва и Селихова 4
Александр Мостовой: думаю, "Краснодар" справится с подачами Вальбуэна 1
Анзор Кавазашвили: сложности в "Спартаке" дают толчок для того, чтобы наладить свою игру
Лука Джорджевич: ЦСКА мог продать Чалова и взять меня, но клубы не договорились 4
До Лиги чемпионов один соперник. И он точно не сильнее «Порту» 6
Болельщик "Манчестер Юнайтед" был осужден на 20 месяцев за поведение в самолете
Дзаппакоста прилетел в Италию для подписания контракта с "Ромой"
Артем Тимофеев не сыграет со "Спартаком" 1
Дмитрий Селюк: 50 тысяч за Сутормина? Билеты на лучшие места на концерте Пугачевой стоят дороже 4
Агент: это неправда, Дембеле не летал в Сенегал и не планирует покидать "Барселону"
Лука Джорджевич: 20 тысяч лет не буду положительно относиться к бомбёжкам НАТО 2
"Волгарь" опубликовал фото котенка с картошкой фри. Клуб получил 988 рублей за трансфер Сутормина 35
Директор спортшколы "Химок" о компенсации за Сутормина: не будем финансово напрягать такие богатые клубы. Бумаги больше потратим 5
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Сергей Карасев: переживаю из-за своих ошибок и СМИ не читаю. Мне это мешает 2
Андрей Чернышов: "Брага" оставила хорошее впечатление. Шансы в матчах со "Спартаком" 50/50 2
Русский футбольный судья Карасев хочет создать свою рок-группу 2
Лука Йович - о возможном уходе из "Реала": СМИ всегда заставляют меня смеяться 1
Сергей Карасев: считаю, что VAR необходим, поскольку может спасти карьеру арбитра 6
Александр Егоров: ошибка бокового в моменте с голом Ригони стала для нас болью. Мяч нужно было засчитывать 12
Сильванус Нимели: я еще должен дорасти до основного состава "Спартака" 6
Касильяс надеется вернуться в футбол после инфаркта. В декабре он пройдет медицинский осмотр
Усман Дембеле пропустил медосмотр после игры с "Атлетиком" и улетел в Сенегал на отдых с травмой
Хосе Антонио Камачо - о Месси: нельзя быть лучшим в истории, если ты аргентинец и не выигрывал ЧМ 4
Все новости