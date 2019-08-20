"Для нас хорошо, что в итоге он перешел не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России. Для нас уже это является определенным имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счет будущего сотрудничества наших команд.
Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, что теперь делать", — приводит слова Кияева ТАСС.
Президент "Оренбурга" - о продаже Сутормина за 50 тыс рублей: так уж договорились, что теперь делать
Президент "Оренбурга" Владимир Кияев рассказал о продаже полузащитника Алексея Сутормина за 50 тысяч рублей.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте