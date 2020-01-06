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«Рубин» собирает команду на вырост. Но получится ли таким образом спастись?

По информации Сергея Егорова, казанцы уже увели Бакаева-младшего из «Спартака», предложив условия лучше, а Макаров, на которого претендовал ЦСКА, сделал окончательный выбор
Мы уже отдельно разбирали перипетии «Рубина» в текущем сезоне, поэтому подробно говорить о злоключениях Шаронова в Казани не будем – остановимся на основных этапах. После стартового восторга перед молодой и вроде бы смелой командой пришёл глубочайший кризис, по ходу которого «Рубин» стал одним из худших представителей лиги (место в зоне прямого вылета, меньше всех забитых мячей, одна победа за 13 матчей).

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Шаронов так и не нашёл выхода, так что пост главного пришлось оставлять. Перед новым годом «Рубин» грохнул новостью о назначении Слуцкого, а инсайдеры распространяли информацию, что старая Казань возвращается – уже есть планы на еврокубки, а значит, будут и трансферы.

Всё оказалось действительно так. На момент начала января «Рубин» самый активный среди клубов РПЛ в охоте за новыми футболистами.


Сначала был подписан форвард «Краснодара» Игнатьев. Молодой нападающий воевал с руководством за новый контракт ещё весной, получил его, но играть за «быков» ему больше не хотелось – Игнатьев признаётся, что настрой на тренировки был уже не тот. Неудивительно, учитывая, как неоправданно высоко ценят себя российские футболисты, привыкшие к статусу вечно востребованных из-за регламента чемпионата.

Переход вышел спорным – семь миллионов за вечно перспективного форварда, который не показывал никакого развития в течение года, это многовато – но дерзким и смелым. «Рубин» вернулся в игру с крутого поворота при том, что реальное усиление вроде как ожидается летом: а это всего лишь подспорье Слуцкому, чтобы не вылететь.

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Сегодня было объявлено ещё две фамилии новых игроков «Рубина». Во-первых, закончилась Санта-Барбара с полузащитником Макаровым из «Нефтехимика», выступающего в ФНЛ. Эпопея тянулась ещё с декабря: сначала говорили о переходе как о трансфере уже решённом, затем игрок не прошёл медосмотр (по информации некоторых журналистов, просто не договорились по личному контракту), но со второй попытки всё получилось (а ведь игрока хотел ЦСКА). Слуцкий в социальных сетях уже сообщил о прибытии нового футболиста.

И это подписание выглядит гораздо солиднее. Макаров ярко провёл свой первый сезон в ФНЛ – вместе с «Нефтехимиком» он поднялся из ПФЛ и сходу забил 11 голов в 20-ти матчах. И это полузащитник!

Во-вторых, сегодня бывший журналист «СЭ» Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что «Рубин» подписал контракт и с Бакаевым-младшим из «Спартака» (москвичи хотели продлить брата лидера главной команды в этом сезоне, но так и не договрились). Правда, соглашение начнет действовать только с лета.

- «Итак, интрига вокруг будущего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева исчерпана.

Повторю основные нюансы:

– контракт 20-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом этого года – договор до 31 мая;

– по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом;

– «Спартак» уже некоторое время вел переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу – и ситуация стала гораздо сложнее;

– «Рубин» уведомил «Спартак» о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом.

В итоге сейчас «Спартак» теряет перспективного футболиста – будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя.

Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с «Рубином» – с лета этого года.

Это большой имиджевый удар по «Спартаку»: вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу и в итоге потерять футболиста, потенциально – лидера команды на долгое время, – написал Егоров.

За главную команду Солтмурад в текущем сезоне выходил только два раза и на совсем чуть-чуть. А вот в ФНЛ за «Спартак-2» хавбек провел 18 матчей и забил четыре гола.


«Рубин», очевидно, комплектуется перед введением нового формата лимита на легионеров, но ещё не факт, что схема сработает: вспомните, как сложилось с Жемалетдиновым, которого похожим образом утащили из «Локомотива». Игрок только потерял время и с облегчением вернулся обратно в столицу.

На вырост кандидаты выглядят очень серьёзно, но ключевой вопрос в том, помогут ли Игнатьев и Макаров «Рубину» и Слуцкому уже сейчас, весной, когда команда будет бороться за право остаться в РПЛ? Потому что будет очень смешно грезить о возвращении в еврокубки и случайно провалиться в ФНЛ.

Молодых игроков в Казани и так слишком много - Зуев, Зурико и Хвича, тот же, например, Степанов. Со вчерашними школьниками Шаронов на длинной дистанции не показал вообще ничего, кроме унылых безголевых серий. И, есть ощущение, виноват в этом не только он.

Кажется, что прямо сейчас «Рубину» нужны жёсткие и опытные тащеры, которые смогут исправить ситуацию в таблице за оставшиеся десять туров. Но руководство клуба (и, очевидно, команды) считают иначе.

Не слишком ли многого ждут от Слуцкого и в том числе он от себя? Уверенности в том, что тренер, долгое время не работавший в РПЛ, легко и изящно исправить критическое положение с одной молодёжью в колоде, нет совсем.

Фото: metaratings, twitter.com/fcsm_youth


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Теги: Рубин Слуцкий Макаров Бакаев С Спартак
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