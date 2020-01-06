«Рубин» собирает команду на вырост. Но получится ли таким образом спастись?

- «Итак, интрига вокруг будущего полузащитника «Спартака» Солтмурада Бакаева исчерпана.



Повторю основные нюансы:



– контракт 20-летнего полузащитника со «Спартаком» истекает летом этого года – договор до 31 мая;



– по регламенту футболист имеет право вести переговоры и подписывать контракт с новым клубом;



– «Спартак» уже некоторое время вел переговоры с Бакаевым, информация ушла в прессу – и ситуация стала гораздо сложнее;



– «Рубин» уведомил «Спартак» о том, что планирует вступить в переговоры с футболистом.



В итоге сейчас «Спартак» теряет перспективного футболиста – будущее покажет, как сложится судьба игрока, но сейчас футбольный рынок оценивает Солтмурада как более талантливого, чем брат Зелимхан, исполнителя.



Бакаев-младший, по моей информации, подписал пятилетний контракт с «Рубином» – с лета этого года.



Это большой имиджевый удар по «Спартаку»: вести переговоры, но не преуспеть, дать информации уйти в прессу и в итоге потерять футболиста, потенциально – лидера команды на долгое время, – написал Егоров.

Мы уже отдельно разбирали перипетии «Рубина» в текущем сезоне, поэтому подробно говорить о злоключениях Шаронова в Казани не будем – остановимся на основных этапах. После стартового восторга перед молодой и вроде бы смелой командой пришёл глубочайший кризис, по ходу которого « Рубин » стал одним из худших представителей лиги (место в зоне прямого вылета, меньше всех забитых мячей, одна победа за 13 матчей).Шаронов так и не нашёл выхода, так что пост главного пришлось оставлять. Перед новым годом «Рубин» грохнул новостью о назначении Слуцкого, а инсайдеры распространяли информацию, что старая Казань возвращается – уже есть планы на еврокубки, а значит, будут и трансферы.Всё оказалось действительно так. На момент начала января «Рубин» самый активный среди клубов РПЛ в охоте за новыми футболистами.Сначала был подписан форвард «Краснодара» Игнатьев. Молодой нападающий воевал с руководством за новый контракт ещё весной, получил его, но играть за «быков» ему больше не хотелось – Игнатьев признаётся, что настрой на тренировки был уже не тот. Неудивительно, учитывая, как неоправданно высоко ценят себя российские футболисты, привыкшие к статусу вечно востребованных из-за регламента чемпионата.Переход вышел спорным – семь миллионов за вечно перспективного форварда, который не показывал никакого развития в течение года, это многовато – но дерзким и смелым. «Рубин» вернулся в игру с крутого поворота при том, что реальное усиление вроде как ожидается летом: а это всего лишь подспорье Слуцкому, чтобы не вылететь.Сегодня было объявлено ещё две фамилии новых игроков «Рубина». Во-первых, закончилась Санта-Барбара с полузащитником Макаровым из «Нефтехимика», выступающего в ФНЛ. Эпопея тянулась ещё с декабря: сначала говорили о переходе как о трансфере уже решённом, затем игрок не прошёл медосмотр (по информации некоторых журналистов, просто не договорились по личному контракту), но со второй попытки всё получилось (а ведь игрока хотел ЦСКА ). Слуцкий в социальных сетях уже сообщил о прибытии нового футболиста.И это подписание выглядит гораздо солиднее. Макаров ярко провёл свой первый сезон в ФНЛ – вместе с «Нефтехимиком» он поднялся из ПФЛ и сходу забил 11 голов в 20-ти матчах. И это полузащитник!Во-вторых, сегодня бывший журналист «СЭ» Сергей Егоров в своем телеграм-канале рассказал, что «Рубин» подписал контракт и с Бакаевым-младшим из « Спартака » (москвичи хотели продлить брата лидера главной команды в этом сезоне, но так и не договрились). Правда, соглашение начнет действовать только с лета.За главную команду Солтмурад в текущем сезоне выходил только два раза и на совсем чуть-чуть. А вот в ФНЛ за «Спартак-2» хавбек провел 18 матчей и забил четыре гола.«Рубин», очевидно, комплектуется перед введением нового формата лимита на легионеров, но ещё не факт, что схема сработает: вспомните, как сложилось с Жемалетдиновым, которого похожим образом утащили из « Локомотива ». Игрок только потерял время и с облегчением вернулся обратно в столицу.На вырост кандидаты выглядят очень серьёзно, но ключевой вопрос в том, помогут ли Игнатьев и Макаров «Рубину» и Слуцкому уже сейчас, весной, когда команда будет бороться за право остаться в РПЛ? Потому что будет очень смешно грезить о возвращении в еврокубки и случайно провалиться в ФНЛ.Молодых игроков в Казани и так слишком много - Зуев, Зурико и Хвича, тот же, например, Степанов. Со вчерашними школьниками Шаронов на длинной дистанции не показал вообще ничего, кроме унылых безголевых серий. И, есть ощущение, виноват в этом не только он.Кажется, что прямо сейчас «Рубину» нужны жёсткие и опытные тащеры, которые смогут исправить ситуацию в таблице за оставшиеся десять туров. Но руководство клуба (и, очевидно, команды) считают иначе.Не слишком ли многого ждут от Слуцкого и в том числе он от себя? Уверенности в том, что тренер, долгое время не работавший в РПЛ, легко и изящно исправить критическое положение с одной молодёжью в колоде, нет совсем.