"К кавказцам можно по-разному относиться, но мне очень нравится, что они умеют уважать взрослых. Мы, русские ребята, очень многие потеряли это. Помимо своих родителей мы должны уважать и других взрослых. Не все это понимают. Все это слышат, но не все хотят услышать", — заявил Дзюба в прямом эфире Instagram Тины Канделаки.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги на счету Артёма Дзюбы 13 голов и 10 результативных передач в 21-м матче за "Зенит".
Питерцы лидируют в РПЛ после 22-х туров, набрав 50 очков. Идущий вторым "Локомотив" отстает от команды Сергея Семака на 9 очков.
Сегодня было официально объявлено, что чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Дзюба: кавказцы умеют уважать взрослых. Русские потеряли это
Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба рассказал, как он относится к представителям кавказских национальностей.
Фото: ТАСС
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