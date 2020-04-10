Семин рассказал, что "Локомотив" и футболисты договорились о сокращении зарплат

Рулевой "Локо" Юрий Семин заявил, что переговоры руководства клуба с игроками по поводу урезания зарплат на время пандемии коронавируса закончены.

Фото: Rusfootball.info