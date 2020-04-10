Ранее игроки "Локомотива", в отличие от футболистов таких клубов, как ЦСКА, "Зенит", "Динамо" и "Спартак", не захотели пойти на снижение зарплат. Юрий Семин выступил на стороне футболистов.
Это провал. Сёмин заступился за игроков "Локомотива", отказывающихся сокращать зарплаты
"Во многом согласна с Юрием Павловичем". Смородская поддержала Семина в вопросе урезания зарплат футболистов
- Все отлично. Я и не сомневался, что они договорятся.
Что с моей зарплатой? То же самое, что и с зарплатами игроков. Я тоже член команды, - приводит Sport24 слова Семина.
По информации "СЭ", игроки "Локо" пошли на урезание зарплат на 40 процентов.
Семин рассказал, что "Локомотив" и футболисты договорились о сокращении зарплат
Рулевой "Локо" Юрий Семин заявил, что переговоры руководства клуба с игроками по поводу урезания зарплат на время пандемии коронавируса закончены.
Фото: Rusfootball.info
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