Отметим, что по ходу игровой карьеры Юран защищал цвета красно-белых.
О решении руководства рассказал генеральный директор московского клуба Томас Цорн.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Ранее сообщалось, что выкупить Шюррле у "Боруссии" "Спартак" мог за 8 млн евро.
- Это нужно задавать вопрос тренеру "Спартака", почему у него не получилось. "Спартак" же изначально знал, что они брали игрока травмоопасного. Смысл им еще с ним продлевать контракт? Нужен результат, а у него травмы постоянно.
Если изначально была информация, что он много лечился, потом еще в Германию вернулся и там мало играл. Кто принимал это решение? Смысл я не понимал изначально, - приводит слова тренера Sport24.
"Для "Спартака" он ничего не сделал". Павлюченко - о решении красно-белых не выкупать Шюррле
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Юран: смысл приезда Шюррле я не понимал изначально
Главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал нежелание "Спартака" продлевать контракт с Андреа Шюррле.
Фото: ФК "Химки"
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