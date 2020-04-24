В рамках своего блога Уткин ответил на вопрос, почему он не любит "Зенит", но при этом симпатизирует "Реалу".
- Империей зла я называю "Зенит" не потому, что самый богатый клуб, каким является "Реал" в Европе, одним из, который может забрать себе практически любого футболиста. Дело в том, что Империя зла – это то, что презирает окружающий мир. "Зенит" в его нынешнем виде именно таков. Я говорю не об игроках и болельщиках, а о клубе.
"Зенит" может забрать футболиста, плюнув в кошелек продавцу, как с Суторминым. Он может постараться изувечить карьеру футболиста, который не хочет за него играть. "Зенит" не платит адекватные деньги. "Зенит" разоряет Премьер-лигу, - сказал Уткин.
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Уткин: "Зенит" разоряет Премьер-лигу. Империя зла – это то, что презирает окружающий мир
Блогер Василий Уткин ответил на вопрос, почему он считает "Зенит" Империей зла.
Фото: "Чемпионат"
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