Евсеев: провалы российских команд в еврокубках не связаны с переходом на "осень-весна"

Ранее сообщалось, что российский футбол может вернуться к прежнему календарному формату.
- Можно оставить такой же чемпионат, как сейчас. Почему ввели другую систему? Хотели сделать единое окно с Европой в плане переходов. Сейчас, когда чемпионат заканчивается, еврокубки начинают играть в сентябре. А мы завершали в ноябре и ждали еврокубков. Ты становишься чемпионом, команда выходит в Лигу чемпионов, а состав уже на 70 процентов другой. В этом были проблемы.
А так... Летом все равно были паузы. На чемпионат мира или чемпионат Европы. Зимой тоже была три месяца пауза. Предложения играть до 20 декабря? Один год был у нас плюс 10 в декабре, а потом — минус 20. Игра в манежах? Это мы уже слышали. Но они больше подходят для тренировок. Нельзя играть в манежах.
Провалы российских команд в еврокубках не связаны с переходом на новую систему. Наверное, что-то случилось с уровнем, - приводит "СЭ" слова Евсеева.
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Фото: Советский спорт
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