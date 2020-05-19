Ранее РФС принял решение доиграть оставшуюся часть сезона с выбыванием двух последних команд в ФНЛ, но с отменой стыковых матчей.
После 22-х туров "Крылья Советов" занимают предпоследнее место в турнирной таблице.
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- Возможно, стоило оставить все как есть: завершить чемпионат, добавить две команды из ФНЛ и готовиться к новому сезону. Ситуация очень непростая. Если взять спортивную составляющую, то футболисты два месяца находились дома, занимались индивидуально, это может вызвать большой травматизм. Думаю, зимняя пауза в чемпионате несравнима с нынешней.
Мне кажется, качество футбола не будет на таком же уровне, который был перед этой паузой. И нет особой разницы, будет три замены в матче или пять, - приводит слова Корниленко "Р-Спорт".
На сегодняшний день в России зафиксировано 299 тысяч заражений коронавирусом. Общее число заражений в мире стремится к пяти миллионам.
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Тренер "Крыльев" Корниленко: возможно, стоило завершить чемпионат, добавить две команды из ФНЛ и готовиться к новому сезону
Тренер "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал решение возобновить чемпионат России по футболу.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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