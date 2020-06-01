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Малафеев: ехать в Европу Дзюба отказался. Он говорит полную чушь

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о причинах своего конфликта с форвардом питерского клуба Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, что в 2018 году Артём Дзюба был отправлен в аренду в тульский "Арсенал" по решению наставника команды Роберто Манчини.

- Ехать в Европу Дзюба отказался – я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Команды из европейских топ-лиг просто не взяли бы Дзюбу поиграть за них четыре месяца. Он сам сказал: "Я не рассматриваю клубы за границей".

Он говорит, что я не хотел отпускать его из клуба? Это глупо. Мне нужно было найти новую команду для Дзюбы.

То есть я без году недели пришёл в "Зенит" в ноябре, а через месяц говорю самому Манчини, что нам нужно избавиться от Артёма? Дзюба говорит полную чушь, - приводит слова Малафеева metaratings

По итогам аренды в тульском клубе Дзюба вернулся в "Зенит". В текущем сезоне нападающий провёл в рамках РПЛ 21 матча, забил 13 голов и сделал десять результативных передач. Питерский клуб лидирует в лиге после 22-х туров с отрывом в девять очков.

Ранее футболист неоднократно негативно высказывался в адрес на тот момент ещё сотрудника клуба Вячеслава Малафеева. Вчера бывший вратарь питерского клуба и сборной России покинул "Зенит".

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Теги: Малафеев Зенит Дзюба Арсенал Тула
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