Малафеев: ехать в Европу Дзюба отказался. Он говорит полную чушь

Напомним, что в 2018 году Артём Дзюба был отправлен в аренду в тульский "Арсенал" по решению наставника команды Роберто Манчини.
- Ехать в Европу Дзюба отказался – я предлагал ему команды из чемпионатов Турции, Греции. Команды из европейских топ-лиг просто не взяли бы Дзюбу поиграть за них четыре месяца. Он сам сказал: "Я не рассматриваю клубы за границей".
Он говорит, что я не хотел отпускать его из клуба? Это глупо. Мне нужно было найти новую команду для Дзюбы.
То есть я без году недели пришёл в "Зенит" в ноябре, а через месяц говорю самому Манчини, что нам нужно избавиться от Артёма? Дзюба говорит полную чушь, - приводит слова Малафеева metaratings
По итогам аренды в тульском клубе Дзюба вернулся в "Зенит". В текущем сезоне нападающий провёл в рамках РПЛ 21 матча, забил 13 голов и сделал десять результативных передач. Питерский клуб лидирует в лиге после 22-х туров с отрывом в девять очков.
Ранее футболист неоднократно негативно высказывался в адрес на тот момент ещё сотрудника клуба Вячеслава Малафеева. Вчера бывший вратарь питерского клуба и сборной России покинул "Зенит".
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Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал о причинах своего конфликта с форвардом питерского клуба Артёмом Дзюбой.
Фото: ФК "Зенит"
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