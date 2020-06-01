Напомним, что вчера Малафеев объявил о своём уходе из петербургского клуба.
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- Минимальная сумма, чтобы покрыть потребности в месяц? Чтобы ездить отдыхать, ходить в магазины и рестораны — миллион-полтора. Но это не значит, что я зарабатываю полтора миллиона в месяц, я зарабатываю больше, - приводит слова Малафеева Sport24.
Отметим, что в качестве игрока Малафеев выступал за "Зенита" с 1999 года по 2016.
Малафеев: чтобы покрыть потребности, в месяц мне нужно миллион-полтора рублей
Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев рассказал, сколько ему необходимо тратить в месяц для комфортной жизни.
Фото: ФК "Зенит"
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