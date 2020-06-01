Напомним, с 1 июня железнодорожников будет тренировать Марко Николич.
Семин рассказал про мутного алжирца: завел в "Локо" Мариу, собирается привезти Баделя. А причем тут Роналду?
Ранее Мещеряков отказывался комментировать высказывания бывшего наставника команды.
- Каждый человек имеет право что-то сказать. Я всегда относился и отношусь к Семину с громадным уважением, отмечая все его заслуги.
Сожжены ли мосты после этого интервью? Земля круглая, - приводит слова Мещерякова "Чемпионат".
Под руководством Семина "Локо" в нынешнем сезоне набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона планируется 21 июня.
"Земля круглая". Мещеряков прокомментировал интервью Сёмина
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался по поводу нашумевшего интервью экс-главного тренера команды Юрия Сёмина.
Фото: ФК "Локомотив"
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