- Интервью Семина, где он жестко прошелся по мне и Кикнадзе? Не читал и вообще не хочу комментировать, - цитирует слова Мещерякова Sport24.
Семин сжег мосты, сказал о делах Кикнадзе с Лосюком и Набилем, верит в возвращение. Главное из программного интервью
"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Семиным продлен не будет. Вместо него новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич.
Под руководством Семина "Локо" в нынешнем сезоне набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона планируется 21 июня.
Мещеряков отреагировал на скандальное интервью Семина
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сказал, что не читал интервью экс-наставника команды Юрия Семина, в котором тренер резко раскритиковал руководство "красно-зеленых".
Фото: ФК "Локомотив"
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