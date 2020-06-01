Свернуть все/Развернуть все

Мещеряков отреагировал на скандальное интервью Семина

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сказал, что не читал интервью экс-наставника команды Юрия Семина, в котором тренер резко раскритиковал руководство "красно-зеленых".
Фото: ФК "Локомотив"
- Интервью Семина, где он жестко прошелся по мне и Кикнадзе? Не читал и вообще не хочу комментировать, - цитирует слова Мещерякова Sport24.

Семин сжег мосты, сказал о делах Кикнадзе с Лосюком и Набилем, верит в возвращение. Главное из программного интервью

"Локомотив" 14 мая официально сообщил, что контракт с Семиным продлен не будет. Вместо него новым главным тренером команды станет сербский специалист Марко Николич.

Под руководством Семина "Локо" в нынешнем сезоне набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. На данный момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт сезона планируется 21 июня.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Мещеряков Семин Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

"На *** вертел ваш "Зенит". Малафеев рассказал о словах агента Ахметова в адрес питерского клуба
"Тамбов" покидают Хосонов и Кардозу
"Арсенал" исключил из заявки Берхамова
Семак: три недели подготовки перед возобновлением РПЛ? Этого недостаточно, чтобы подойти в оптимальном состоянии 1
"Мы что, преступники?" Жена Погребняка возмущена тем, что её семью планирует навестить полиция
Игнатьев: Мариу - один из тех, кто многое сделал для второго места "Локомотива"
Селюк: надеюсь, к руководству "Локо" придет Борис Ротенберг и вернет Палыча
Защитник "Авангарда": гендиректор обещал, что отпустит в клуб РПЛ. Получается, что это были пустые обещания
Уткин предположил, что одной из причин рестарта РПЛ со зрителями является дорогая аренда скайбоксов 1
Медведев - о продлении контракта с Семаком: задача - получить к столетию вторую звезду 2
"Неопределенности не было". Семак прокомментировал новый контракт с "Зенитом"
"Зенит" объявил о продлении контракта с Семаком
Анюков проведет встречу с руководством "Зенита"
Погба дал согласие на переход в "ПСЖ"
Семин рассказал, что хотел видеть в "Локомотиве" Еременко и Комличенко
Мещеряков отреагировал на скандальное интервью Семина 3
Семин назвал двух кандидатов на пост главного тренера "Локо", которых он бы поддержал 5
Силкин: трансфер Ташаева в "Спартак" - ошибка 1
Полузащитник "Кайсериспора" попал в сферу интересов "Спартака" и "Локомотива"
Кирьяков: трансфер Рами показал некомпетентность менеджмента. Пиар перерос в имиджевый удар
Быстров: Дзюбе лучше доигрывать в России 2
Семин сжег мосты, сказал о делах Кикнадзе с Лосюком и Набилем, верит в возвращение. Главное из программного интервью 2
"Списки потенциальных новичков поставляет продавец обоев". Сёмин - о причине конфликта с руководством 1
Сёмин: торжественные проводы? С этими руководителями — нет 5
Юрий Сёмин ответил, пожмет ли при встрече руку Кикнадзе и Мещерякову
Сёмин: слова Кикнадзе? Над этими цифрами смеётся весь интернет 3
Сёмин: Кикнадзе не имел права за моей спиной настраивать игроков против тренера
Сёмин: большое спасибо Кикнадзе и Мещерякову - они разбудили во мне зверя!
Сёмин: сумма моего контракта меньше, чем станут в совокупности зарабатывать Николич и два его помощника
"Я для руководства клуба не ручной тренер и им мешаю". Сёмин - об уходе из "Локомотива" 1
Все новости