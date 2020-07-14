В текущем сезоне РПЛ Урунов провёл девять матчей и не отличился результативными действиями. "Уфа" после 28 туров занимает шестое место в чемпионате. Отметим, что по итогам июня игрок был признан лучшим футболистом в составе своей команды.
Ранее игрок выступал за ташкентский "Локомотив".
Источник: Sport24
Хавбеком "Уфы" Уруновым интересуются "Спартак", "Зенит" и "Локомотив"
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов интересен "Спартаку", "Локомотиву", "Зениту" и "Краснодару".
Фото: ФК "Уфа"
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