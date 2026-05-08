Стало известно, сколько "Локомотив" запросил у "Краснодара" за Карпукаса - источник

Полузащитник "Локомотива" может перейти в "Краснодар".
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, "Краснодар" ведет переговоры с "Локомотивом" о трансфере опорного полузащитника Артема Карпукаса. Сообщается, что московский клуб готов отпустить 23-летнего футболиста за 9 млн евро.

Отмечается, что ранее "быки" предлагали 4-5 млн евро. Подчеркивается, что действующие чемпионы России не хотят платить такую сумму, но и отказываться от дальнейших переговоров не намерены.

Карпукас является воспитанником академии "железнодорожников". В этом сезоне хавбек провел за команду 33 матча в РПЛ и Кубке страны, в которых забил два гола и отдал два голевых паса. Контракт игрока действует до 30 июня 2027 года.

Источник: Legalbet

