По данным источника, "Краснодар" ведет переговоры с "Локомотивом" о трансфере опорного полузащитника Артема Карпукаса. Сообщается, что московский клуб готов отпустить 23-летнего футболиста за 9 млн евро.
Отмечается, что ранее "быки" предлагали 4-5 млн евро. Подчеркивается, что действующие чемпионы России не хотят платить такую сумму, но и отказываться от дальнейших переговоров не намерены.
Карпукас является воспитанником академии "железнодорожников". В этом сезоне хавбек провел за команду 33 матча в РПЛ и Кубке страны, в которых забил два гола и отдал два голевых паса. Контракт игрока действует до 30 июня 2027 года.
Источник: Legalbet
Стало известно, сколько "Локомотив" запросил у "Краснодара" за Карпукаса - источник
Фото: ФК "Локомотив"