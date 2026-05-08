Федотов отреагировал на информацию, что Карасева поставят главным арбитром на Суперфинал Кубка России

"По моему мнению, ничего страшного не произойдет для красно-белых, если Сергей будет главным арбитром Суперфинала с "Краснодаром".Так что, повторюсь, в моем понимании, кроме Карасева, на эту игру никто назначен быть не может", - сказал Федотов "РБ Спорт".
"Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал Руслан Литвинов. В Суперфинале турнира красно-белые сыграют с "Краснодаром", напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА.