- Конечно, мечтаю попасть в сборную Португалии. Возможно, играя в России, становлюсь ближе к этой цели.
Думаю, что мне подошел бы испанский чемпионат, он техничный. С моим стилем игры мне подошла бы "Барселона", но я скорее поддерживаю "Реал", по большей части из-за истории с Криштиану Роналду. Переход в "Барселону"? Это сложно, ведь "Оренбург" попросит очень много денег, - цитирует Алвеша Матч ТВ.
В текущем сезоне чемпионата России Рикарду Алвеш провел 22 матча и забил 3 гола. Он пришел в "Оренбург" в статусе свободного агента. В послужном списке у полузащитника фигурируют такие клубы, как словенская "Олимпия", румынский "Рапид", португальские "Белененсеш" и "Портимоненсе".
После игры с "Зенитом" в 29-м туре РПЛ "Оренбург" остался на последнем месте - у команды 24 балла. Как только волгоградский "Ротор" официально заявится в Премьер-лигу, то оренбуржцы покинут высший российский дивизион.
Игрок "Оренбурга" Алвеш: мой переход в "Барселону"? "Оренбург" попросит очень много денег
Полузащитник "Оренбурга" Рикарду Алвеш рассказал, где он мечтает продолжить карьеру.
Фото: ФК "Оренбург"
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