"В Италии пишут про интерес к Джикии? Можно еще много где написать, в Англии, например, про интерес к Жиго. Я слухам не верю. Если будут предложения, то мы их рассмотрим", - сказал Газизов.
Ранее появилась информация, что "Наполи" рассматривает кандидатуру Джикии в случае ухода Калиду Кулибали.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Джикия в составе "Спартака" провел три матча.
Газизов отреагировал на слухи об интересе "Наполи" к Джикии
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Георгия Джикии в "Наполи".
Фото: "Чемпионат"
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