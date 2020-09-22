- На 30-й минуте Хвича обманул арбитра и поймал Маслова – это эпизод, когда ему показали первую желтую. Хварацхелия подлезал под Маслова и подбивал ему руку, поэтому рука Маслова и летит в голову Хвичи. Но Маслов не выставлял руку, это хитрость Кварацхелия и Слуцкого. То, что он сделал, - это круто, в "Локомотиве" должны локти кусать, - цитирует Федотова "Чемпионат".
Счет в матче "Рубин" - "Спартак" был открыт уже на 4-й минуте усилиями Джордана Ларссона. Для шведского нападающего этот гол стал четвертым в текущем сезоне.
На 21-й минуте после ошибки вратаря Никиты Медведева на выходе в свои ворота мяч срезал защитник "Рубина" Михаил Меркулов. Отметим, что передачу, после которой Медведев привез гол, делал Зелимхан Бакаев.
Во втором тайме "Спартак" остался в меньшинстве: за вторую желтую с поля был удален защитник Маслов. Несмотря на это "Спартак" удержал победный счет и не пропустил ни одного гола.
Благодаря победе "Спартак" обогнал ЦСКА и занимает второе место в чемпионате России по итогам восьми туров.
Арбитр Федотов: Хвича и Слуцкий обманули судью, Маслов не должен был получить первую желтую карточку
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с первой желтой карточкой защитнику "Спартака" Павлу Маслову в матче 8-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: кадр трансляции Матч ТВ
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