Дзюба прокомментировал удаление игрока "Акрона" в матче с "Зенитом"

- Удаление — абсурдное. Маленького роста человек подлазит под руку, локоть даже не согнут, - сказал Дзюба "РБ Спорт".
"Зенит" одержал победу над "Акроном" в матче 18-го тура РПЛ со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились бразильцы Жерсон и Луис Энрике. Для первого сегодняшний гол стал дебютным в РПЛ. Также отличился Андрей Мостовой, однако его гол был отменен после видеопросмотра. На 14-й минуте матча защитник "Акрона" Неделчару был удален с поля за грубый фол на Педро.
Одержав победу, "Зенит" поднялся на первое место, имея в своем активе 39 очков. "Акрон" остался девятым с 21 баллом.