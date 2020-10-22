"Спартак" и "Ростов" поменяются кругами, чтобы провести матч со зрителями

Матч 13-го тура РПЛ " Спартак " - " Ростов " будет проходить в Ростове-на-Дону.

Встреча должна была пройти 31 октября в Москве, но столичные власти запретили пускать на неё зрителей. В связи с этим клубы согласовали перенос матча.



Таким образом, встреча 13-го тура будет проходить в Ростове-на-Дону. Там местный Роспотребнадзор пускает на игры до 30% от вместимости стадиона. А матч 24-го тура, запланированный на 4 апреля 2021 года, состоится в Москве.



К тому моменту ситуация с коронавирусом в столице уже, как надеются стороны, улучшится.



Источник: РБ