Экс-чиновник футбольной федерации Узбекистана: думаю, что Юран сам не понимает, о чем говорит

Экс-начальник управления сборных команд Федерации футбола Узбекистана Алишер Никимбаев прокомментировал слова телеэксперта Сергея Юрана о возрасте хавбека "Спартака" Остона Урунова.
Фото: ФК "Спартак"
- Я думаю, что Юран говорит, сам не понимая, о чем. Конечно, точную дату рождения любого человека могут назвать только родители. В Узбекистане были и есть случаи, когда футболист оказывался старше своего возраста. Но Урунова, насколько я знаю, это не касается. Сразу несколько источников утверждают, что он своего возраста. Ну и вообще-то это Юран должен доказывать, что Урунов не своего возраста, а не наоборот. Презумпцию невиновности никто не отменял, - передает слова Никимбаева "Чемпионат".

Напомним, 14 декабря экс-главный тренер "Химок" и главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран, выступая в качестве телеэксперта в прямом эфире телеканала "МатчПремьер", заявил о том, что реальный возраст узбекского полузащитника "Спартака" Остона Урунова превышает заявленный 19-летний на 4-5 лет. На слова Юрана последовала реакция со стороны пресс-службы красно-белых, а также от капитана сборной Узбекистана Одила Ахмедова.

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Теги: Спартак Урунов Юран
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