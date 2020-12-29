"Футболистов с узбекским паспортом с удовольствием берут и в Корее, и в Эмиратах, но хотелось бы, чтобы он заиграл в России. Если нет, то будем обсуждать с менеджментом "Локомотива". Есть предложения из Турции и даже из испанской Сегунды", - сказал Белоус.
Напомним, что Жалолиддинов перешел в "Локомотив" в нынешнем году. До этого он являлся игроком "Бунедкора".
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Жалолиддинова сообщил об интересе к игроку из Турции и Испании
Юрий Белоус, агент полузащитника "Локомотива" Жасурбека Жалолиддинова, выступающего за "Тамбов" на правах аренды, высказался насчет сообщений об интересе к игроку из других чемпионатов.
Фото: РИА Новости
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