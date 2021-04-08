"Если говорить о потенциальных сменщиках, Игорь Денисов? Он одиозная личность. Не думаю, что "Зенит" готов работать с людьми такого плана. А что касается Аршавина, то почему нет? Я не вижу больших рисков, у него нет большого опыта, но у него есть основное – имя, и за ним будет стоять "Газпром". Всё равно работать будет целая команда, а не один человек. Если Аршавин захочет, он сможет стать неплохим функционером, потому что у него есть компетенции и амбиции. Насколько это будет результативно – никто не может сказать. У нас и тренеры с именем приходили в "Зенит", но не добивались результата. Казалось бы, что это является гарантией успеха, но не всё так просто", - сказал Игонин.
Напомним, ранее стало известно, что Рибалта покинул пост спортивного директора "Зенита". Сегодня, 8 апреля, он попрощался с командой.
Хавьер Рибалта работает в "Зените" с 2018 года. Его контракт с петербургским клубом был рассчитан до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Рибалта может перебраться в Италию. По данным СМИ, им интересуется "Парма".
"Зенит" идет на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды Семака 51 очко после 24-х матчей. В последнем туре российского чемпионата "сине-бело-голубые" обыграли на "Газпром Арене" подмосковные "Химки" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.
39-летний Андрей Аршавин - воспитанник "Зенита". За петербургскую команду он выступал с 1999 по 2009 год, а затем с 2012 по 2015 год, проведя в команде 374 матча, забив 78 голов и отдав 106 голевых передач. Сейчас Андрей занимается развитием молодежных команд "Зенита".
Ближайший матч "сине-бело-голубые" проведут11 апреля. В рамках 25-го тура РПЛ "Зенит" в гостях сыграет против "Сочи". Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.
Источник: "Чемпионат"
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Игонин - об Аршавине вместо Рибалты: почему нет? У него есть основное - имя, за ним будет стоять "Газпром"
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин высказал мнение о возможных сменщиках Хавьера Рибалты на посту спортивного директора петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
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