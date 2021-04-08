Игонин - об Аршавине вместо Рибалты: почему нет? У него есть основное - имя, за ним будет стоять "Газпром"

Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин высказал мнение о возможных сменщиках Хавьера Рибалты на посту спортивного директора петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Если говорить о потенциальных сменщиках, Игорь Денисов? Он одиозная личность. Не думаю, что "Зенит" готов работать с людьми такого плана. А что касается Аршавина, то почему нет? Я не вижу больших рисков, у него нет большого опыта, но у него есть основное – имя, и за ним будет стоять "Газпром". Всё равно работать будет целая команда, а не один человек. Если Аршавин захочет, он сможет стать неплохим функционером, потому что у него есть компетенции и амбиции. Насколько это будет результативно – никто не может сказать. У нас и тренеры с именем приходили в "Зенит", но не добивались результата. Казалось бы, что это является гарантией успеха, но не всё так просто", - сказал Игонин.

Напомним, ранее стало известно, что Рибалта покинул пост спортивного директора "Зенита". Сегодня, 8 апреля, он попрощался с командой.

Хавьер Рибалта работает в "Зените" с 2018 года. Его контракт с петербургским клубом был рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Рибалта может перебраться в Италию. По данным СМИ, им интересуется "Парма".

"Зенит" идет на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды Семака 51 очко после 24-х матчей. В последнем туре российского чемпионата "сине-бело-голубые" обыграли на "Газпром Арене" подмосковные "Химки" со счетом 2:0. Голы на свой счет записали Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой.

39-летний Андрей Аршавин - воспитанник "Зенита". За петербургскую команду он выступал с 1999 по 2009 год, а затем с 2012 по 2015 год, проведя в команде 374 матча, забив 78 голов и отдав 106 голевых передач. Сейчас Андрей занимается развитием молодежных команд "Зенита".

Ближайший матч "сине-бело-голубые" проведут11 апреля. В рамках 25-го тура РПЛ "Зенит" в гостях сыграет против "Сочи". Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.

Источник: "Чемпионат"

Боярский: Аршавин - идеальный кандидат на пост спортивного директора "Зенита"

Петржела: Аршавин стал бы отличной заменой Рибалте

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Игонин Рибалта Аршавин Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Орлов: "Уфа" рассматривала вариант с назначением Кержакова
Источник: Черевченко может вернуться в "Локомотив" на замену Николича 3
Гендиректор "Крыльев Советов" - о победе над "Динамо": это настоящий праздник для Самары
"Уфа" обратится в ЭСК по четырем эпизодам игры с "Ахматом"
Лидер ФНЛ сильнее пятой команды РПЛ. Крепкое "Динамо" ничего не смогло сделать с бодрыми "Крыльями" 1
"Крылья Советов" вышли в полуфинал Кубка России впервые за 17 лет
Орлов: Аршавин сказал, что не будет работать спортивным директором "Зенита" 2
"Крылья Советов" выбили "Динамо" из Кубка России 31
Цорн отреагировал на информацию об интересе "Боруссии" и "Вест Хэма" к Ларссону 3
Хавбек ЦСКА Бохинен пропускает матч с "Арсеналом" в Кубке России из-за мышечного дискомфорта 5
Источник: Черевченко может уйти в "Кайрат" 2
"Арсенал" - ЦСКА. Джорджевич и Чалов - в стартовых составах команд 7
В Баку на матчи Евро-2020 допустят 50% болельщиков 1
Игонин - об Аршавине вместо Рибалты: почему нет? У него есть основное - имя, за ним будет стоять "Газпром" 4
Ермакович и Зубик вошли в тренерский штаб "Краснодара" 5
Игроки "Зенита" устроили прощальный тоннель для Рибалты (видео)
Шварц рассказал, почему полузащитник "Динамо" Захарян не сыграет против "Крыльев" в Кубке России 1
Нападающий "Барселоны" Гризманн стал отцом в третий раз. Все его дети родились в один день - 8 апреля 7
Уткин: я бы дал очень много денег, чтобы узнать, как руководство "Краснодара" выбирало Гончаренко 8
"Крылья Советов" - "Динамо". Сергеев, Тюкавин и Фомин - в стартовых составах команд 1
Мбаппе и Неймар - в команде недели Лиги чемпионов
Бывший скаут "Эвертона" и "Арсенала": Ларссон пока не готов к выступлениям в АПЛ 2
Рибалта назвал свое главное достижение в "Зените" 2
Официально: Рибалта покинул "Зенит" 4
Динияр Билялетдинов: мне кажется, что в матче "Локомотив" - "Спартак" будет ничья 7
Семак поделился мнением о форме Дзюбы перед игрой с "Сочи"
Динияр Билялетдинов высказался об интересе "Боруссии" к Ларссону 1
Бэйл: некоторые НЛО - секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО 11
"Спартак" оштрафовали на 385 тысяч рублей по итогам матча с "Ростовом" 2
"Крылья Советов" сыграют с "Динамо" в футболках с изображением Гагарина 3
Все новости
-