"Аршавин стал бы отличной заменой Рибалте. Почему нет? Я наблюдал за его работой. Андрей — опытный, молодой мужчина. Человек, который играл за рубежом. В "Зените" он звезда", - сказал Петржела.
Напомним, ранее стало известно, что Рибалта покинет пост спортивного директора "Зенита" в текущем месяце. Он работает в данной должности с 2018 года. Контракт Рибалты с петербургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Имя нового спортивного директора "Зенита" пока не названо.
Отметим, что "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 48 очков. От второго места, на котором пребывает "Спартак", "сине-бело-голубых" отделяют четыре очка.
Источник: Sport24
В "Зените" подтвердили информацию об уходе спортивного директора команды Рибалты в апреле
Петржела: Аршавин стал бы отличной заменой Рибалте
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела заявил, что бывший футболист "сине-бело-голубых" Андрей Аршавин может заменить Хавьера Рибалту на посту спортивного директора клуба.
Фото: РИА Новости
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