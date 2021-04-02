Петржела: Аршавин стал бы отличной заменой Рибалте

Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела заявил, что бывший футболист "сине-бело-голубых" Андрей Аршавин может заменить Хавьера Рибалту на посту спортивного директора клуба.
Фото: РИА Новости
"Аршавин стал бы отличной заменой Рибалте. Почему нет? Я наблюдал за его работой. Андрей — опытный, молодой мужчина. Человек, который играл за рубежом. В "Зените" он звезда", - сказал Петржела.

Напомним, ранее стало известно, что Рибалта покинет пост спортивного директора "Зенита" в текущем месяце. Он работает в данной должности с 2018 года. Контракт Рибалты с петербургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Имя нового спортивного директора "Зенита" пока не названо.

Отметим, что "Зенит" лидирует в чемпионате России, набрав 48 очков. От второго места, на котором пребывает "Спартак", "сине-бело-голубых" отделяют четыре очка.

Источник: Sport24

В "Зените" подтвердили информацию об уходе спортивного директора команды Рибалты в апреле

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Рибалта Зенит Аршавин Петржела
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Дасаев: "Зенит" еще потеряет очки, "Спартак" должен их набирать в каждом матче
Агент: "Краснодар" не захотел обсуждать с "Барселоной" трансфер Сулейманова 4
СМИ: "Спартак" призвал Гулиева искать новый клуб, игрок хочет остаться до конца контракта 7
Подозреваемый в игре на ставках футболист "Тамбова" Еркин отказался от проверки на полиграфе 2
Игонин: не думаю, что уход Рибалты - серьезная потеря для "Зенита"
Головин попал в стартовый состав "Монако" на матч с "Метцем"
Борис Игнатьев: "Тамбов" - страшные дни РПЛ, черное пятно 1
Агент: Магкеевым интересовались итальянские клубы 1
"Ротор" - "Локомотив". Крыховяк, Чорлука и Камано выйдут в стартовом составе гостей 2
Гендиректор "Рубина" прокомментировал информацию об интересе "Баварии" к Кварацхелии
Червиченко: "Спартак" фаворит в матче с "Ростовом". У команды хорошее нападение, Максименко очень прибавил 10
Сычев: Дзюба поставил на место всех критиков своими выступлениями в сборной России 6
Петржела: Аршавин стал бы отличной заменой Рибалте
В четвертьфинальном матче Кубка России "Ахмат - "Уфа" произошла замена главного арбитра
"Бахарев был чемпионом мира по здоровью". Микулик опубликовал историю о Прокопенко перед матчем "Ротор" - "Локомотив"
Турецкие СМИ: "Спартак" готов предложить за Туфана 32 миллиона евро 23
Васкес может уйти из "Реала" в "МЮ" или "Челси"
Испанский источник назвал клуб, в который хочет перейти Холланд
Зидан: в травме Рамоса никто не виноват - ни сборная Испании, ни "Реал". К сожалению, такое бывает 2
40 млн за Малкома и сумасшедшие деньги для Маркизио. Чем запомнился Хавьер Рибалта в «Зените» 2
"Оренбург" проиграл в гостях "СКА-Хабаровску" и может потерять прямую путевку в РПЛ 1
Онопко рассказал про нарушения ПДД, погоню с пистолетом по Москве и сидение в "обезьяннике" 2
Тухель прокомментировал информацию об интересе "Челси" к Холланду
Жо: Олич еще игроком отождествлялся с ЦСКА. У него есть все, чтобы добиться успеха 2
"Он сильнее Оздоева или Зобнина? Вряд ли". Широков прокомментировал желание Глушакова вернуться в сборную России 2
Первоапрельский розыгрыш румынского футбольного клуба привел к увольнению главного тренера 3
«Ростов» Карпина против «Спартака» Федуна, «Рубин» vs «Сочи», «Зенит» и беспроигрышные «Химки». Интриги 24 тура РПЛ
"Спартак" показал, как команда готовится к матчу против "Ростова" (фото) 1
Тухель - о промахе Вернера: на мой взгляд, это был плохой пас Гюндогана. Но это все шутка
Почеттино: "Бавария" - это не просто Левандовски. Настоящая сила "Баварии" - состав
Все новости
-