Боярский: Аршавин - идеальный кандидат на пост спортивного директора "Зенита"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал, что мечтает, чтобы Андрей Аршавин стал спортивным директором "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Давно ходят разговоры, что пост спортивного директора должен занять Андрей Аршавин - я об этом даже мечтал. Аршавин - член команды, человек, который знает всё изнутри. Судя по его журналистской работе, он очень серьёзный, стабильный, капитальный и дотошный мужик. Аршавин - идеальный кандидат на пост спортивного директора "Зенита", - сказал Боярский.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта написал заявление об уходе и до конца апреля покинет петербургский клуб. Позже в "Зените" подтвердили расставание с Рибалтой.

Хавьер Рибалта работает в "Зените" с 2018 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

"Зенит" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги идет на первом месте в турнирной таблице. Команда Семака в 23-х матчах набрала 48 очков и опережает "Спартак", который идет на втором месте, на 4 очка.

Ближайший матч "сине-бело-голубые" проведут 5 апреля. В рамках 24-го тура РПЛ "Зенит" примет подмосковные "Химки". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Источник: "Чемпионат"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Боярский Зенит Аршавин Рибалта
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Спартак" показал, как команда готовится к матчу против "Ростова" (фото)
Тухель - о промахе Вернера: на мой взгляд, это был плохой пас Гюндогана. Но это все шутка
Почеттино: "Бавария" - это не просто Левандовски. Настоящая сила "Баварии" - состав
Источник: Камавинга покинет "Ренн" в конце сезона
Николич: "Ротор" нас обыграл в Москве и у них новый тренерский штаб. Для меня это самая важная игра
Мбаппе: когда я выхожу на поле, то говорю себе, что я лучше, чем Роналду и Месси
В Румынии уволили футбольного тренера за то, что он вывел команду на первое место 1
Слуцкий прокомментировал игру Кварацхелии в сборной Грузии
Николич: Смолов - игрок высокого уровня. Но это - ничто без мотивации
Боярский: Аршавин - идеальный кандидат на пост спортивного директора "Зенита" 1
Финал Кубка Италии "Аталанта" - "Ювентус" пройдет 19 мая
Источник: "Бавария" проявляет интерес к Кварацхелии 2
В "Зените" подтвердили информацию об уходе спортивного директора команды Рибалты в апреле 2
Уремович: надеюсь, что "Рубин" попадет в зону еврокубков
В "Спартаке" прокомментировали желание Фернандо вернуться в команду 5
Пирло: цель "Ювентуса" - выиграть все матчи
Рибалта покидает "Зенит", Губерниев защищает Дзюбу, возрождение "Амкара". Главное за 2 апреля
Бензема стал лучшим игроком марта в чемпионате Испании
Соу: до сих пор не понимаю, почему судья не засчитал мой гол в ворота "Химок" 2
Полузащитник "ПСЖ" Верратти сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч с "Баварией"
Агент Фернандо заявил, что игрок хочет вернуться в "Спартак" 17
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" проявляют интерес к нападающему "Реала"
Николич: если тренера не устраивают игроки, команда, клуб, страна - спокойно подавай в отставку и уходи
Хабиб: Роналду – лучший футболист в истории 2
Защитник "Краснодара" Стоцкий вернулся на поле после травмы спустя 482 дня
Агент Мевли: у нас есть предложения из РПЛ, плюс два варианта зарубежных
Два хорватских специалиста пополнили тренерский штаб ЦСКА
ЦСКА заявил Олича в качестве главного тренера для участия в РПЛ 3
Акинфеев считает, что он незаслуженно признан лучшим игроком ЦСКА в феврале-марте 7
Соу: Карпин — лучший тренер в моей карьере 4
Все новости
-