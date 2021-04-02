"Давно ходят разговоры, что пост спортивного директора должен занять Андрей Аршавин - я об этом даже мечтал. Аршавин - член команды, человек, который знает всё изнутри. Судя по его журналистской работе, он очень серьёзный, стабильный, капитальный и дотошный мужик. Аршавин - идеальный кандидат на пост спортивного директора "Зенита", - сказал Боярский.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта написал заявление об уходе и до конца апреля покинет петербургский клуб. Позже в "Зените" подтвердили расставание с Рибалтой.
Хавьер Рибалта работает в "Зените" с 2018 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
"Зенит" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги идет на первом месте в турнирной таблице. Команда Семака в 23-х матчах набрала 48 очков и опережает "Спартак", который идет на втором месте, на 4 очка.
Ближайший матч "сине-бело-голубые" проведут 5 апреля. В рамках 24-го тура РПЛ "Зенит" примет подмосковные "Химки". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Боярский: Аршавин - идеальный кандидат на пост спортивного директора "Зенита"
Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский рассказал, что мечтает, чтобы Андрей Аршавин стал спортивным директором "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
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