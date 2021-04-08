- На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами. Мы решили поступать так же, как предложил Сергей Тыртышный (руководитель пресс-службы "Уфы" - прим.). Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей: будем переводить их из инстаграма в твиттер, потом в ТикТок, а потом через некоторое время обратно возвращать, - передает слова Газизова "Чемпионат".
После поражения в выездном матче 1/4 финала Кубка России против "Ахмата" (0:1) официальный твиттер "Уфы" возмутился решением главного арбитра встречи Евгения Кукуляка в одном из ключевых эпизодов с применением нецензурной лексики. Позднее клуб извинился за этот твит, заверив, что допустивший ошибку сотрудник будет отстранен от ведения социальных сетей "Уфы" сроком на один матч.
"Уфа" обратится в ЭСК по четырем эпизодам игры с "Ахматом"
Газизов: будем наказывать сотрудников SMM "Уфы", как судей - переводить из соцсети в соцсеть, потом возвращать
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал скандальный пост официального твиттера клуба о судействе Евгения Кукуляка в матче с "Ахматом" (0:1).
Фото: ФК "Спартак"
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