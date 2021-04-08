Газизов: будем наказывать сотрудников SMM "Уфы", как судей - переводить из соцсети в соцсеть, потом возвращать

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал скандальный пост официального твиттера клуба о судействе Евгения Кукуляка в матче с "Ахматом" (0:1).

Фото: ФК "Спартак"