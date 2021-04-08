"Уфа" обратится в ЭСК по четырем эпизодам игры с "Ахматом"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб обратится в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча 1/4 финала Кубка России против "Ахмата" (0:1).

Фото: ФК "Уфа"