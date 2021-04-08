"Мы подготовили заявление в ЭСК и решили, что завтра будем подавать по четырем эпизодам матча", - сказал Газизов.
Четвертьфинальная встреча Кубка России между "Уфой" и "Ахматом" состоялась вчера, 7 апреля. Подопечные Андрея Талалаева одержали победу с минимальным счетом. Единственный гол забил полузащитник Евгений Харин на 59-й минуте.
По итогам 24 туров РПЛ уфимцы занимают 15 место, находясь в зоне вылета с 14 очками в активе. Следующий матч "Уфа" проведет с "Ахматом" в рамках российской Премьер-лиги. Игра состоится 10 апреля в 19:00 по московскому времени.
Напомним, пресс-служба "Уфы" возмутилась решением судейской бригады во главе с Евгением Кукуляком. В клубе остались недовольны решением Кукуляка не назначать пенальти на 90-й минуте игры при счете 1:0 в пользу "Ахмата". Свои эмоции клуб выразил через твиттер, переделав фамилию главного тренера встречи на свой мотив.
Источник: Sport24
"Уфа" обратится в ЭСК по четырем эпизодам игры с "Ахматом"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб обратится в ЭСК РФС по нескольким эпизодам матча 1/4 финала Кубка России против "Ахмата" (0:1).
Фото: ФК "Уфа"
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