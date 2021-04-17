"Урал" принимает казанский "Рубин" на стадионе "Екатеринбург Арена" в рамках 26-го тура РПЛ. Игра начнется в 12:00 по московскому времени.
В прошлом туре подопечные Леонида Слуцкого одержали минимальную победу над "Ростовом". Единственный гол забил полузащитник Дарко Евтич. "Шмели" сыграли вничью с московским "Динамо", встреча завершилась со счетом 2:2.
"Рубин" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 43 очка в 25 матчах. "Урал" расположился на 12 строчке с 30 очками в активе.
Урал - Рубин. 18 апреля 2021 12:00
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"Урал" – "Рубин". Стали известны стартовые составы команд
В сети появились стартовые составы команд на матч 26-го тура российской Премьер-лиги между "Уралом" и "Рубином".
Скриншот: сайт РПЛ
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