ЭСК РФС единогласно признала две ошибки арбитра Вилкова в матче "Локомотив" - "Ростов"

Председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашот Хачатурянц сообщил результаты заседания, на котором рассматривалась работа арбитра Михаила Вилкова на матче 26-го тура РПЛ "Локомотив" - "Ростов" (4:1).
Фото: РПЛ
"Эксперты определили, что судья ошибся. Итог голосования — 8:0, то есть единогласно. Иностранные эксперты выразили недоумение по поводу пенальти. Вилков хорошо видел то, что происходило. Защитник "Ростова" в момент контакта стоял на двух ногах. Он был первый на мяче, а игрок атаковавшей команды находился сзади и цеплял защитника за ногу. Что касается второй желтой карточки, те же иностранные эксперты считают, что первым нарушил правила игрок "Локомотива". Штрафной удар следовало назначить в пользу "Ростова", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-экспресс".

Напомним, что на 52-й минуте встречи между "Локомотивом" и "Ростовом" Вилков показал вторую желтую карточку шведскому полузащитнику желто-синих Армину Гиговичу за отмашку от соперника. На 65-й минуте арбитр назначил 11-метровый удар в пользу "железнодорожников" за падение польского хавбека Гжегожа Крыховяка. По итогам этого матча Хачатурянц принял решение пожизненно отстранить Вилкова от судейства в любых российских футбольных лигах.

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Теги: РФС Вилков Хачатурянц
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