Карпин: я двумя руками за те решения, которые принимает Хачатурянц

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о ситуации с арбитром Михаилом Вилковым и руководителем судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем.



Фото: ФК "Ростов"

"Двумя руками за те решения, которые принимает Ашот Хачатурянц. Не акцентировал бы внимание только на решении по арбитру Вилкову, говорю в принципе о переменах в судействе. Пришло время принимать жесткие меры. Те меры, которые приняты и о которых знают все, всколыхнуло это болото", - приводит слова Карпина "РБ-Спорт".Напомним, что личным решением Хачатурянца судья Вилков был пожизненно отстранен от работы на матчах российской Премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги. На вопрос, чем было вызвано данное решение, руководитель судейского комитета РФС ответил: "Утрата доверия".