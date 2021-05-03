Стало известно, кто может быть кандидатом на пост главного тренера "Спартака"

По информации источника, московский клуб ведет переговоры с 57-летним французским специалистом.
Ранее глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что с одним иностранным тренером ведутся конкретные переговоры, но не назвал его имени.
Напомним, что нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско покинет команду по окончании сезона по семейным обстоятельствам.
По итогам 28-и туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 53 очка. Занимающий третье место "Локомотив" отстает от красно-белых на 1 балл.
Источник: Metaratings.ru
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Фото: ФК "Лион"
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