В частности, Олич отметил, что в числе лучших качеств Эджуке - работа на скорости. По словам тренера, в последнее время Чидера прибавил в игре. Также Олич заявил, что доволен игрой Дзагоева и Чалова.
"Эджуке должен и умеет делать разницу на поле, сильнее всего он на скорости и когда бежит за спину соперников. Мы с первого дня отрабатываем с ним забегания за спину, однако это длительный процесс. Отмечу, в последнее время он заиграл лучше.
У Дзагоева была несколько дней температура на этой неделе, но я доволен тем, как он отыграл свой отрезок, он после травмы играет всё лучше. Доволен и Чаловым — он играл не на себя, а на команду", - сказал Олич.
Отметим, что после вчерашней победы над "Краснодаром" в 29-м туре РПЛ (3:1) в активе ЦСКА 50 очков. Команда Олича занимает шестое место в таблице чемпионата. "Краснодар" - 11-й с 38 очками в запасе.
Источник: Матч ТВ
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Олич: в последнее время Эджуке заиграл лучше. Дзагоев прибавляет, доволен я и Чаловым
Наставник ЦСКА Ивица Олич высказался об игре полузащитника Алана Дзагоева и двух форвардов команды - Чидеры Эджуке и Федора Чалова.
Фото: РПЛ
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