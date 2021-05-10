Глава департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов был доставлен в больницу с тяжелыми травмами после избиения, сообщают СМИ. По данным источника, сотрудник красно-белых находится в реанимации, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Источник: "Спорт-Экспресс"
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Источник: глава пресс-службы "Спартака" Фетисов доставлен в больницу с тяжелыми травмами после избиения
Медиадиректор "Спартака" Антон Фетисов находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой.
Фото: ФК "Спартак"
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