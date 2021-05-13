Шварц заявил, что 17-летний Захарян проводит хороший сезон. По словам тренера, Арсен заслуженно вызван в сборную.
"Вызов Захаряна абсолютно заслуженный, он проводит хороший сезон. Талант и трудолюбие, которые он показывает, полностью оправдывают его нахождение в этом списке. Понято, что окончательное решение Черчесов будет принимать чуть позже, но то, что Захарян в столь юном возрасте попадает в расширенный список — хороший показатель", - сказал Шварц.
Отметим, что вскоре "Динамо" сыграет с ЦСКА в матче 30-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на арене "бело-голубых" 16 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.
"Динамо" пребывает на седьмом месте в таблице РПЛ, набрав 47 очков. ЦСКА расположился на шестой строчке (50 очков).
Источник: Sport24
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Шварц: Захаряна абсолютно заслуженно вызвали в сборную России
Наставник "Динамо" Сандро Шварц прокомментировал включение полузащитника "бело-голубых" Арсена Захаряна в расширенный список игроков сборной России для подготовки к Евро-2020.
Фото: "Динамо"
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