Широков прокомментировал возможный уход Влашича из ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался о возможном уходе хавбека Николы Влашича из ЦСКА.
Фото: РПЛ
Широков заявил, что Влашич существенно хуже провел весеннюю часть сезона по сравнению с предыдущим отрезком. Также он отметил, что для ЦСКА возможный уход Влашича - это плохо.

"Весной он явно сбавил по сравнению с осенью, но это и от команды зависит. Но если бы вся команда росла, он бы ярче выглядел. В этом смысле его уход был бы логичен, для команды это плохо", - сказал Широков.

Отметим, что Влашич является игроком ЦСКА с 2019 года. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Trаnsfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Влашич провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: РБ Спорт

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Теги: Широков Влашич ЦСКА
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