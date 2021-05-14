Широков заявил, что не понимает скепсиса по поводу возможного назначения Витории на пост наставника "Спартака". По его словам, этот тренер - интересный вариант для "красно-белых".
"Не понимаю скепсиса. Конечно, Фонсека был бы супервариант, к тому же он адаптирован к Восточной Европе. Но и Руй Витория интересный кейс — в Португалии у него был интересный опыт. В целом — с кем смогли договориться, с тем договорились. Не думаю, что перемены на тренерском посту для "красно-белых" — это плохо. Стабильности с Тедеско команда не приобрела, а еще сезон идти в эти качели — не думаю, что это хорошо", - сказал Широков.
Отметим, по данным СМИ, Витория вскоре будет назначен на пост главного тренера "Спартака". Сообщалось, что он уже договорился о сотрудничестве с клубом. Ранее этот специалист работал с рядом клубов на родине. В частности, он возглавлял "Бенфику".
Источник: РБ Спорт
СМИ: Руй Витория договорился о сотрудничестве со "Спартаком" и уже ищет жилье в Москве
Широков прокомментировал возможный уход Влашича из ЦСКА
Широков: не понимаю скепсиса в отношении возможного прихода Витории в "Спартак"
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о потенциальном назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера "Спартака".
Фото: "Бенфика"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!