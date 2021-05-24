Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в клубе.
Напомним, нападение на Фетисова произошло 11 мая текущего года.
"Спартак" закончил сезон на втором месте, получив право участвовать в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.
Источник: глава пресс-службы "Спартака" Фетисов доставлен в больницу с тяжелыми травмами после избиения
Источник: стали известны подробности избиения медиадиректора "Спартака" Фетисова
Опубликовано видео избиения руководителя пресс-службы "Спартака" Фетисова
Федун прокомментировал избиение директора "Спартака" Фетисова
Медиадиректор "Спартака" Фетисов дал комментарий о своем состоянии
Сотрудник "Спартака" Фетисов выписан из больницы
Директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова выписали с больницы.
Фото: ФК "Спартак"
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