Сотрудник "Спартака" Фетисов выписан из больницы

Директора "Спартака" по связям с общественностью Антона Фетисова выписали с больницы.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в клубе.

Напомним, нападение на Фетисова произошло 11 мая текущего года.

"Спартак" закончил сезон на втором месте, получив право участвовать в квалификации Лиги чемпионов на следующий сезон.

Источник: глава пресс-службы "Спартака" Фетисов доставлен в больницу с тяжелыми травмами после избиения

Источник: стали известны подробности избиения медиадиректора "Спартака" Фетисова

Опубликовано видео избиения руководителя пресс-службы "Спартака" Фетисова

Федун прокомментировал избиение директора "Спартака" Фетисова

Медиадиректор "Спартака" Фетисов дал комментарий о своем состоянии

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Теги: Спартак Фетисов
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