Черданцев: назначение Витории – это неуважение к традициям "Спартака"

Комментатор и телеведущий "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением о назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера московского "Спартака".
Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"
"Одна из моих самых первых реплик о нем была следующей: "В принципе не понимаю, как можно "Спартаку" рассматривать тренера из арабского чемпионата". И тем более непонятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей.

Это же огромная честь – быть тренером команды с такой историей! А тут берется человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея – это неуважение к традициям "Спартака", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

Напомним, что сегодня, 24 мая, "Спартак" официально объявил о назначении Витории на пост главного тренера команды. Руй и его тренерский штаб подписали с московским клубом трудовые соглашения сроком на два года. В следующем сезоне красно-белым предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Витория наиболее известен по работе в португальской "Бенфике", с которой дважды выигрывал чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Португалии. Последним местом работы Руя был аравийский "Ан-Наср", который он покинул в декабре 2020 года.

"Спартак" в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиге финишировал на второй строчке турнирной таблицы, набрав за 30 туров 57 зачетных баллов.

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Теги: Черданцев Спартак Витория
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