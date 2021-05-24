"Одна из моих самых первых реплик о нем была следующей: "В принципе не понимаю, как можно "Спартаку" рассматривать тренера из арабского чемпионата". И тем более непонятно, как такая идея может возникнуть в клубе, у которого скоро 100-летний юбилей.
Это же огромная честь – быть тренером команды с такой историей! А тут берется человек, который в возрасте 50 лет поехал за деньгами в Саудовскую Аравию. На мой взгляд, такая идея – это неуважение к традициям "Спартака", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
Напомним, что сегодня, 24 мая, "Спартак" официально объявил о назначении Витории на пост главного тренера команды. Руй и его тренерский штаб подписали с московским клубом трудовые соглашения сроком на два года. В следующем сезоне красно-белым предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов.
Витория наиболее известен по работе в португальской "Бенфике", с которой дважды выигрывал чемпионат страны, а также Кубок и Суперкубок Португалии. Последним местом работы Руя был аравийский "Ан-Наср", который он покинул в декабре 2020 года.
"Спартак" в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиге финишировал на второй строчке турнирной таблицы, набрав за 30 туров 57 зачетных баллов.
Тарханов: возможно, Витория вернет "Спартаку" тот стиль, который был при Бескове и Романцеве
Зарема настолько против Руя Витории, что ушла из "Спартака". А что о нем думают в Португалии?
Федун прокомментировал назначение Витории на пост главного тренера "Спартака"
Широков: не понимаю скепсиса в отношении возможного прихода Витории в "Спартак"
Черданцев: назначение Витории – это неуважение к традициям "Спартака"
Комментатор и телеведущий "Матч ТВ" Георгий Черданцев поделился мнением о назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера московского "Спартака".
Фото: "Двадцатый век Фокс СНГ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!