Напомним, ранее СМИ опубликовали данные о том, что Зобнин сообщил своему окружению о желании перебраться в европейский чемпионат.
Зобнин опроверг сообщения прессы. Вместе с тем он заявил, что готов попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. По словам Зобнина, он очень хочет выступать в Европе. Полузащитник отметил, что пока у него нет конкретных предложений. Также он рассказал, когда был близок к тому, чтобы перебраться в европейскую лигу.
"Уехать в Европу? То, что сегодня написали, это неправда. Но я готов уехать. Все зависит от предложения. Интересы клуба нужно учитывать. Италия? Да, хороший вариант. У меня есть большое желание сыграть в Европе. "Аталанта"? Это топ-клуб. У меня контракт со "Спартаком", ещё достаточно долго. Предложений нет. Сначала нужно хорошо выступить на Евро-2020. Ближе всего был к Европе, когда мы чемпионами стали. Второй — после чемпионата мира. Это была Германия, но клуб не могу сказать", - заявил Зобнин.
Источник: Eurostavka
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В "Спартаке" отреагировали на слухи о намерении Зобнина уехать в Европу
Зобнин прокомментировал информацию о своем желании уехать в Европу
Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин прокомментировал данные СМИ о своем желании уехать в европейский чемпионат.
Фото: "Спартак"
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